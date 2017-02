"Detsembri alguses oli mul hästi äge võimalus käia Võrumaal saunas koos Eda Veerojaga," rääkis lauljatar Kerli Kõiv Kroonikale.

"Haanjamaa Mooska talu perenaine Eda on naine, kes võitles suitsusauna UNESCO pärandisse."

Kerli sõnul kulus neil saunatamisele kui rituaalile terve päev. Hommikul mindi metsa, korjati puid ja suheldi taimedega. "Tule süütamine on samuti eriline rituaal," selgitas Kerli.

"Esmalt tuleb rääkida saunaga, siis tulega. Eda jälgib ka kuufaasi, vastavalt sellele saab kas kasvatada või vabastada erinevaid teemasid. Oleneb sellest, kas on kasvav või kahanev kuu. See on kõige õigem vana Eesti suitsusaun. Olime seal mitu tundi. Lõpuks tegi Eda minu jaoks isikliku šamaanirituaali. See oli vägev. Tundsin ennast pärast seda imeliselt ja kannan siiani käevõru, mis peaks kasvatama minu vabadust!"