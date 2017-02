"Olime tuttavad juba paarkümmend aastat ja ma isegi ei uskunud, et me kunagi enam kohtume, aga just Joel oli see, kes ütles, et saame uuesti kokku. Nii ka läks ja ma tõesti ei saa aru, kes ta minult ära võttis. Ma ei tea, kuidas ma suudan edasi elada. Mult on võetud mu poeg ja mu ema ja nüüd ka Joel. Meil oli ilus elu, ma ei saa aru, miks ta minult ära võeti," räägib Anu (64) väga vaikselt ja katkendliku häälega.

"Meil oli nii ilus elu, meil olid nii suured plaanid, ta oli nii korralik, igal hommikul kallistas mind ja ütles, et ma armastan sind nii väga. Mul on väga-väga raske, sest meil oli ideaalne kooselu," ei suuda endine modell Anu Wahar pärast kihlatu, muusiku Joel De Luna surma pisaraid tagasi hoida. Joel lahkus reede hommikul vaid 51 aasta vanusena.

Kallim: Joel pööras uimastitele ammu selja

Anu sünnipäev on 15. juulil, Joeli ja supermodell Carmen Kassi õe Victoria abielust sündinud Antonio sünnipäev aga 16. juulil. "Meie oleks ühte heitnud 17. juulil, nagu oli mõeldud." Sellega pole Anu kurb numbrimaagia lõppenud. "Mu poeg suri 21. jaanuaril 2012 kell 21.12. Nii et mul on vist natuke nõiaomadused, kuigi Joeli surma ma ette ei tajunud, aga poja oma küll."

Anu ütleb, et kui ta neljapäeva õhtul koju tuli ja hommikul Joeli surnuna leidis, siis selles ajavahemikus juhtus väga palju. Mida täpselt, sellest Anu vaikib.

"See on väga pikk juttt. Praegu võite vaid kirjutada, et ta suri ja mis kell, aga see stoori on väga kurb ja drastiline. Väga väikse aja jooksul juhtusid kohutavad asjad. See oli lühike aeg, võib-olla kaheksa tundi, aga mis täpselt juhtus, ei saa ma rohkem rääkida, kuni lahkamistulemused on selgunud."

Mis Joeli surma põhjustas, selgub Anu sõnul alles täna.

Niipalju ta siiski ütleb, et Joel pööras juba aastaid tagasi uimastitele ja narkoärile selja. "Narkootikumid on mehe surmas absoluutselt välistatud," on Anu kindel.

OOTAMATU SURM: Täna peaksid selguma lahkamistulemused ja seega põhjus, miks muusik Joel De Luna reede varahommikul suri. (Teet Malsroos)

"Ta ei joonud, ei suitsetanud ja oli nagu kompvek. Meil oli ideaalne, vaikne ja rahulik elu. Võtsime koera ja kui inimesed teda tänaval nägid, võisid nad veenduda, et ta polnud narkomaani nägu. Joel pakatas tervisest, ta võimles. Jumal näeb, et see on tuhat protsenti vale, kui keegi kahtlustab, et ta langes taas narkootikumide küüsi. Inimene muutub ja Joel muutus minu kõrval tohutult. Kõik ütlesid, et me ei tunne teid isegi ära, ta ei käinud ilma minuta isegi väljas, proovideski olin temaga kaasas. Nii et ei mingeid narkootikume, ta põlgas neid ja hoidis isegi kunagistest sõpradest eemale, ei suhelnud mitte kellegagi, ainult mina olin tal, ainult mina. Joel isegi magas ilma rohtudeta, nii et ta oli absoluutselt puhas. Sellepärast ma nõudsin ka lahkamist, mis räägib iseenda eest.

Ma poleks iial elanud narkomaaniga, mitte iial. Lahutasin alkohoolikust ja kas ma oleks siis võtnud endale narkomaani? See poleks tulnud kõne allagi. Kas te tõesti arvate, et kui siin oleksid narkootikumid mängus olnud, et ma oleks siis lahkamist soovinud," küsib ta retooriliselt.

"Ma tahan lahkamist teistel põhjustel. Nii et väga imelikud asjad on siin taga, sest ta oli terve nagu purikas. Mina võtsin mõnikord unerohtu, sest ei saanud magada, aga Joel magas nagu kott, närvisüsteem oli korras. Ei mingit narkoüledoosi, millest meedia võib vaid unistada. Ta poleks saanud mu kõrval muidu ollagi, sest ma pole kunagi isegi suitsetanud, rääkimata narkootikumidest. Ma põlgan ja vihkan neid inimesi, kes on oma nõrkusest selle pahe küüsi langenud. Muidu ma poleks temaga koos elanud."

SKANDAALNE PAAR: Joel ja tema kunagine abikaasa, tippmodell Carmen Kassi õde Victoria 1999. aastal. Veidi rohkem kui pool kümnendit hiljem said mõlemad narkoäri eest karistada. (Mati Hiis)

Abiellus vahepeal Carmen Kassi õega

Joel tuli Eestisse 1997. aastal, kuid pühkis Maarjamaa tolmu jalgadelt pärast vangistust, mis määrati talle ja tema tollasele abikaasale Victoria De Lunale narkoäri eest. Anu ja Joel tutvusid vahetult pärast Joeli Eestisse saabumist ning see ei olnud ainult kohtumine, vaid armastus esimesest silmapilgust. "Armusin 20 aastat tagasi esimesest silmapilgust," on rääkinud De Luna kunagi Kroonikale.

"Tema silmad võlusid mind nii, et unustasin laulusõnad. Imetlesin kauneid pikki juukseid. Minu keha vallutasid liblikad."

Paraku tutvusid Anu ja Joel just siis, kui Anu lahutus oli algusjärgus. Protsess venis väga pikaks ja kuna Joelil oli vaja Eestis elamisluba, abiellus ta peagi supermodell Carmen Kassi õe Victoriaga, kellega sai kaks last. 1997. aastal sündinud poeg Antonio Sebastian on osalenud telesaates "Eesti tippmodell".

Pärast lahutust supermodell Carmen Kassi õest Victoriast keskendus Joel noorte narkoennetustööle, osales heategevuses, kuid oli ka armurindel kuum. 2008. aastal sündis saarlanna Getlynil laps, ent Joel abiellus hoopis turundaja Helena Küttmanniga. Hoolimata eraelulistest sammudest figureeris Joel õige pea hoopis Rootsis, kus meedia pajatas tema suhtest Sara Skullerediga.