Kaitseministeerium on otsustanud senisest rohkem aidata Eesti kaitsetööstust – eraettevõtted saavad hakata relvi ja laskemoona tootma. Eesti kaitsetööstus on mitmes valdkonnas jõudnud maailma esirinda, näiteks info- ja sidetehnikas ning küberkaitses. Praegu on kooskõlastusringil seadusepakett, millega eraettevõtted saavad loa toota relvi ja laskemoona. Riigikokku loodetakse sellega jõuda sügisel. Tööstuse toetust plaanitakse tõsta seniselt 400 000 eurolt 800 000le. Mõlemad muudatused peaksid jõustuma 2018. aastal. See on kaitseministeeriumi plaani osa, hakata senisest enam panustama Eesti kaitsetööstuse arendamisse. Aastateks 2017–2019 võtab ministeerium endale eesmärgi tutvustada ja luua kaitseväetööstusele kontakte välisturgudel. "Kaitsetööstus ei ole business as usual, vaid siin on uste avamiseks ja usalduse saamiseks riigi abi vaja," põhjendab kaitsetööstuse liidu juht Kuldar Väärsi. Kaitseministri Margus Tsahkna sõnul on kaitsetööstusel oluline osa Eesti kaitses.

"Kaitsevägi on partner väga paljudele Eesti kaitsetööstusettevõtetele just nimelt selleks, et [toodet] testida, kasutada. Riik panustab, saades vastu kaitsevõimet, reaalseid ideid, reaalseid töid ja tegevust," ütles Tsahkna.

Ministeeriumi ja tööstuse tegevusjuhise järgi peaks Eestis loodud sõjatehnoloogia jõudma ka siinsete sõduriteni ja uuendama kaitseväe varustust. Et siinne turg on väike ja arenemisruumi vähe, vaadatakse ka Eestist kaugemale. "Ettevõtjad on väga selgelt seadnud oma ärilise visiooni rahvusvahelistele eksportturgudele ja paljud on saavutanud seal suurepärase edu. Loomulikult ollakse valmis panustama riigikaitsesse, kui selleks vajadus on," kinnitas Väärsi.