Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 13. veebruari valik.

Möödunud nädala pluss | Tallinnas nägi oivalist tennist ja seda ei pakkunud mitte ainult Suurbritannia koondisega Fed Cupil käinud maailma 10. reket Johanna Konta, vaid ka meie enda piigad. Anett Kontaveidi klass on kõigile teada, aga tähtsates paarismängudes suutis meie liidri kõrval väärikalt seista ka alles 16aastane Maileen Nuudi, kel WTA edetabelis kohta polegi. Koduseinte toel ei jäänud naiskond mitte ainult praegusele tugevusastmele püsima, vaid play-offi pääsmele mängimine oli ühe(!) punkti kaugusel.

Möödunud nädala miinus | Nii Rapla kui ka TLÜ/Kalevi korvpallimeeskondade esindajad teatasid eelmisel nädalal, et Balti liiga on Eesti klubide lakmuspaber. Paraku värvus see paber miinusmärgiliseks, sest nimetatud tiimid kaotasid Läti samamoodi mitte esimestele viiulitele kodusaalis kindlalt, rohkem kui kümne punktiga ning veerandfinaali pääsemise lootus kahanes minimaalseks. Lisame pärnakate sauna ja mängujuht Norman Käbini hooaja lõpetanud vigastuse Leedumaal…

Tuleva nädala ennustus | 25 protsenti on tõenäosus, et Kelly Sildaru pärjatakse teisipäeval Laureuse ehk spordi-Oscariga. Konkurente mainekale auhinnale on kuus, aga Sildaru šansse võiks veidi tõsta tõik, et mõne talisportlase maailma parimaks action-sportlaseks valimisest möödub peagi kümnend: 2008 nimetati selleks lumelaudur Shaun White. Meie suusapiiga kõrval on lumesportlastest nomineeritud veel 15-aastane kolmekordne X-mängude võitja Chloe Kim.