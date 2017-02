Kaks meest saanud üle pika aja kokku. Üks teinud ettepaneku kohtumise puhul väike naps võtta, teine ajanud vastu, et tal nii kuri naine kodus, ei saa. Esimene jälle, et tee nagu mina, mine kodu- ukse taha, võta riided seljast, anna kella. Kui naine ukse lahti teeb, viska kohe riided sisse – kuhu ta sind alasti ikka jätab. Mõeldud, tehtud. Said siis samad mehed järgmisel nädalal kokku ja esimene jälle, et lähme teeme väikse. Teine vastu, et eelmine kord, kurat, tegin nagu ütlesid – olin ukse taga, võtsin riided ära, koputasin, uks läks lahti, viskasin riided kohe sisse, siis läks uks kinni ja plekine hääl ütles:

"Järgmine peatus Tondi!"