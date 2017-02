1919. aasta veebruaris trükiti Soomes iseseisva Eesti esimesed rahatähed. Näitleja Aleksander Teetsov värvati Helsingis rahakulleriks. Kuigi ta pidi jäälõhkuja Väinämöineni (hiljem Suur Tõll) pardale astuma ilma igasuguse kaitseta, tuli õnneks välja, et rühm Eesti sõdureid oli samuti koduteel. Neist said näitleja ja tema kohvrites peituvate rahapakkide valvajad.

Meresõit läks vahejuhtumiteta. Tallinnas pidi raha viima Toompeale, kus tol ajal olid rentei (riigikassa) ruumid. Teetsovile saadeti sadamasse vastu vana autoloks, mis läks Narva maanteel rikki. Mootorit parandati kaks tundi. Kogu selle aja istus Teetsov autos rahapakkide peal ja sõdurid seisid püssidega ümber masina. Möödakäijad ei saanud aru, miks vana sõidukit peab nii hoolikalt valvama. Kas autos on mõni eriti ohtlik kurjategija, kelle põgenemist kardetakse? Sõiduk saadi korda alles õhtu pimenedes, pärast rentei tööpäeva lõppu. Selle juhataja oli südant valutades oodanud ja oodanud ning juba hirmul, et raha on kadunud.

Üle kivide ja kändude läks ka rahatähtede lennukiga toomine. See läks Lasnamäe lennuväljal uduga maandudes ümber ja rahapakid lendasid mööda aerodroomi laiali. Lendur ja rahapakkidel istunud tuntud kergejõustiklane Jüri Lossmann ei saanud õnneks vigastada. Margadki leiti viimseni üles.