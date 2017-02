"Ma olen seda härrat tihti näinud Hitleri sünnimaja juures Braunau am Innis. Mis see peaks tähendama?" kirjutas Facebookis kohalik elanik, varustades oma küsimuse tõepoolest Hitlerit meenutava mehe fotoga.

Ajalehe Oberösterreichische Nachrichten teatel on Hitleri vuntside ja soenguga meest nähtud ka raamatupoes II maailmasõjast kõnelevaid teoseid ja ajakirju sirvimas. Baaris olevat ta end aga esitlenud teistele õllehimulistele kui Harald Hitler, kirjutab Deutsche Welle internetikülg. Samuti olevat teda silmatud endast Hitleri sünnimaja ees selfisid tegemas, seljas rõivad, mis meenutanud füüreri noorpõlves kantud ürpe. Harald Hitler olevat politsei sõnul 25–30aastane ja linnakodanikelt oodatakse teateid, kui keegi peaks teda jälle kohtama. Austrias on Hitleri ja natside ülistamine seadusega keelatud. Prokuratuuri hinnangul aga just seda teebki rõhutatult Hitleri välimust kopeeriv noormees.

Adolf Hitler sündis Braunau am Innis 1889. aastal, kuid perekond kolis Viini, kui ta oli beebieas.

Tema sünnimaja on sõja üle elanud. Kolmekorruseline hoone on eraomandis ja Austria valitsus on seda 1972. aastast saati kalli raha eest endale üürinud, takistamaks selle muutumist uusnatside kogunemiskohaks. Vaatamata terasele järelevalvele käivad turistid maja vooridena imetlemas. Eelmise aasta detsembris otsustas parlament, et hoone ostetakse omanikult ära. Algne kava see maapinnalt hävitada on pärast seda, kui omanik selle otsuse kohtus vaidlustas, mõneti muutunud. Maja ehitatakse tõenäoliselt ümber korterelamuks.