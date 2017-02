Mõni nädal tagasi teatas USA president Donald Trump kõnes, et Ameerika huvid tuleb seada prioriteediks kõigis oma tegevustes. "America first!" loosungist läks Euroopas lahti tõeline videopalavik ning sotsiaalmeedias hakkasid levima videod vastuseks Trumpi väljaütlemisele.

Kõige esimese videoga tuli välja üks telesaade Hollandis. Nende eesmärk oli pilada Trumpi väljendeid, maneere ja häält. Sisuliselt oli see nagu reklaam oma riigile. "Me saame aru, et Ameerika on nüüd alati esimene, aga kas võime vähemalt paluda, et Holland oleks teine? Oleks see okei?"

Hollandi eeskujul on oma videotega välja tulnud näiteks ka Portugali, Saksamaa, Belgia, Šveitsi ja Leedu inimesed. Ent mitte ainult! Ka Eesti naabrid Läti, Soome ja Rootsi käivad moega kaasas.