Tuhanded sundüürnikud, kes kaotasid ülekohtuse omandireformi käigus kodu, loodavad oma mures valitsuse toetusele. Kas riik mõistab, et ta on rikkunud omandireformi aluste seaduse §2 teist lisa, mis sätestas ühemõtteliselt, et reformi käigus ei tohi tekkida uut ülekohut? Ometi tõsteti tuhanded perekonnad nende kauaaegsetest kodudest välja, sageli otse tänavale.

26 aasta jooksul on sundüürnikele korduvalt lubatud rahaliselt kompenseerida nende tehtud sundkulu uue elamispinna ostmisel. Endiste omanike majadest välja aetud perekonnad olid sunnitud endale uue kodu muretsema vabaturu krõbeda hinnaga, mis käis suuremale osale õnnetuile üle jõu. Et pangad ei andnud uutele kodututele reeglina laenu, siis laenati raha kokku sugulastelt ja tuttavailt. Üks pereema kurtis mulle, et neil on jäänud tagasi maksta veel 7000 eurot, siis on nad vabad! Nüüd, kui Jüri Ratase valitsus otsustas luua omandireformi tagajärgede uurimise komisjoni, loodab nii see ema kui ka ülejäänud reformiohvrid, et riik hakkab nende rahalist väljaminekut kompenseerima.

Keegi on juba jõudnud hüüda, et hilja – liiga palju aastaid on mööda läinud. Eelmine õiguskantsler Indrek Teder vastas minu arupärimisele riigikogus, et reformi ülekohtuga pole enam mõtet tegelda, sest avalikkus on uue olukorraga harjunud. Minu samalaadsele küsimusele vastas praegune õiguskantsler Ülle Madise enam-vähem sama. Ent restitutsiooni ja esimese vabariigi aegsete varade tagasiandmisega hakati tegelema pool sajandit hiljem. Üürnike mure on veerand sajandi vanune.