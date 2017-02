On kummaline, et presidendilt teenetemärgi saajate nimekirjade analüüsijad ei pane niivõrd rõhku sellele, kes ja mille eest tunnustust vääris, vaid sellele, kes kõrgeimast kiitusest ilma jäi: president Kersti Kaljulaidi esimesest nimekirjast teame, et märgi saab rinda vaid üks poliitik, liiga vähe ettevõtjaid, vähem naisi kui mehi (nagu on olnud igal aastal) – ja vaid üks venekeelne inimene, nagu ahastas Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom.

Tegelikult leiab vene nimega inimesi nimekirjast neli. Ent arv polegi oluline. Hoopis tähtsamad on kriteeriumid, mis sellise valiku tingisid. Kui nende sekka kuuluksid esmajoones kaasasündinud tunnused, nagu sugu, emakeel, päritolu, vanus jms, mida inimene (väga lihtsalt) muuta ei saa, saaksime küll nimekirja, mille peale on raske solvuda, kuid mis jätaks kiituse saajagi kõhklema, kas tunnustus tuli tegelike saavutuste või hoopis millegi triviaalsema eest. Ja mida selline tunnustus päriselt väärt on?

Uus võimalus sama mõõdupuu alusel konflikti otsida avaneb juba õige pea: kui vaatame, kes on kutsutud vabariigi aastapäeval presidendi vastuvõtule ja kes mitte. Norida võiks kõige muugi kallal, mida president teeb ja samal ajal tegemata jätab: võiks ju küsida, et kui president kohtub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopiga, kas ta on siis kohtumise võlgu eranditult kõikidele muude usuvoolude esindajatele. Aga miks peaks?