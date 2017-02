Et ühiskonnas on kired üles köetud ja lähenemisnurgad üldiselt teada, siis oleks tahtnud viimases ETV saates „Suud puhtaks“ tasakaalustatumat seltskonda näha. Tulenevalt saate ülesehitusest ja sõna andmise järjekorrast pandi kõigele punkt domineeriva grupi esindaja teistkordse hüüatusega: „Aga 1934. aastal polnudki riigipööret, sest kõik tehti seaduslikult!“ „Suud puhtaks“ asemel jäi kõlama „Süüd puhtaks“, mida üks osa ühiskonnast kohe kindlasti ei aktsepti. Viited rahva mälule on kena materjal, ent seegi kippus olema ühekülgne. Meie perekonnas oli näiteks nii, et isa oli elu lõpuni veendunud Pätsi pooldaja, samas kui kasuisa armastas alati jutu viia Koodi-Jaanile.

Tõnissoni üleolek Pätsi ees

Minu veendumuse järgi aidanuks just viimase meenutamine vaidlust õigetele radadele suunata. Söandan meelde tuletada esindusliku küsitluse, mis puudutas 20. sajandi suuri eestlasi, tulemusi, mis avaldati septembris 1999. Poliitikute esikümme nägi välja järgmine: Lennart Meri 555 häält, Jaan Tõnisson 553, Konstantin Päts 506, Johan Laidoner 455, Mart Laar 428, Edgar Savisaar 424, Jaan Poska 321, Vaino Väljas 307, Ernst Jaakson 273 ja Jüri Vilms 255. Võrreldes praegusega ei käinud tollal ajakirjanduses mingit erilist ajupesu ja kallutamist. Võimalus just oma eelistus teha oli kõigil ja nagu näha, kasutasid seda endised kommunistidki. Seda huvitavam ja tähtsam on märgata, et juba lahkunud poliitikutest eelistati ikkagi Jaan Tõnissoni. Ehkki kõigest üheksa aastat tagasi oli olnud selline emotsionaalne sündmus nagu Pätsi säilmete ümbermatmine kodumaa mulda ja poliitikas toimetas partei, kes oli oma nime üle võtnud Pätsi ainuparteilt.