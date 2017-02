Neli aastat hiljem tunnistab noor miljonär, et raha on teinud ta õnnetuks ja kurnatuks.

17-aastaselt lotomiljonäriks saanud Jane Park kurdab, et rahahunnik on tekitanud talle aastatega stressi ning muutnud ta õnnetuks. Neiu plaanib loto korraldaja oma õnnetuse pärast kohtusse kaevata.

"Ma arvasin, et võit teeb kõik kümme korda paremaks, aga see tegi kõik kümme korda hullemaks. Soovin pea iga päev, et mul ei oleks raha. Ütlen endale tihti – mu elu oleks palju parem, kui ma poleks võitnud," kurdab Park.

Neiu lasi võiduraha eest suurendada oma rindu, täita huuli ja süstida näopiirkonda Botoxit. Lisaks ostis Park kinnisvara ning nimetab end arendajaks. "Mul on materiaalset vara, aga muus osas on mu elu tühi. Mis on mu elu eesmärk?" mõtiskleb Park.

Neiu räägib, et on hädas poiss-sõbra leidmisega, sest kõik jahivad tema raha. Samuti on ta tüdinenud kallitest disainerriietest ja firmamärkidest ning igatseb odavat Benidormi perepuhkust.

Samas tunnistab Park, et ei ole kunagi mõelnud raha annetamisele või sellest muul moel vabanemisele.