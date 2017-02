„Ma tean täpselt, millal ma viimati lauluvõistlusel osalesin – see oli aastal 1996, kui käisime Maarja-Liisiga Oslos Eurovisionil,“ sõnab vanameister Ivo Linna, üks viiest praegu teada „Eesti laulu“ finalistist, et viimati osales ta lauluvõistlusel 21 aastat tagasi!

Ivogi hääletati laupäeval finaali. „Mis seal salata – tunne on väga hea. Ennekõike seepärast, et kogu sellest suurest pundist jõudis finaali minu jaoks üks väga armas, südamlik, eestikeelne laul.“ Linna ütleb, et ta ei ole kunagi läinud välja selle peale, et kümne küünega tingimata võidu nimel rebida. „Lauluvõistlusel võidab nagunii keegi, kuid suur võit on juba ka see, kui rahvale laul meeldib. See on mulle tähtis.“ Ja rahvale Ivo lugu loomulikult meeldis. Žürii Ivo „Suurt loteriid“ oma nelja lemmiku hulka ei valinud, kuid rahvahäälte liitmisel oli mees siiski üks neljast, kes edasi pääses. „Minu jaoks on number üks loomulikult publik. Publikule me ju esinemegi,“ paljastab Linna oma eelistuse. Mingeid ootusi mehel poolfinaali osas ei olnud. „Olen Eurovisioni jälginud aastakümneid ja sa võid seal ennustada küll, kuid tegelikku tulemust ei tea viimase momendini. Muidugi lootsin ma, et rahvas võtab loo hästi vastu, aga mul polnud mingit närvikõdi ka sees,“ räägib Ivo. „Mul oli mõte, et läheb nagu läheb. Ja läks hästi.“

Kuidas võrdleb Ivo aga tänavust võistlust 21 aasta taguse „Eurolauluga“? „Need on võrreldamatud. Aastaks 1996 olid Janika Sillamaa ja Silvi Vrait juba Eurovisionil käinud, kuid suures plaanis oli see kõik alles lapsekingades. Siis oli ju ka nõue, et muusika tuleb otse. Meil oli Norras orkester taga, mida Tarmo Leinatamm dirigeeris,“ meenutab Ivo ja ütleb, et tänaseks on Eurovision kujunenud pigem vaatemänguks. „Mida rohkem pauku ja kära on, seda uhkem on show.“ Kui Ivo ja Maarja „Kaelakee häälega“ Euroopa suurimal lauluvõistlusel käisid, pidi iga riik laulma oma emakeeles. „Eesti eelvoorud olid ka siis väiksema auditooriumiga üritused ja rahvas vist ei saanudki hääletada. Kogu korraldus ja väline pilt on ikka kõvasti muutunud.“ Kas finaalis Ivo esituses ka muudatusi on oodata? „Meil pole omavahel juttu olnud, kas hakkame midagi totaalselt muutma. Ma ei usu. See laul ei nõua erilisi tulesid ja vilesid.“