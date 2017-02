Hamburgi lennujaamast pidi lahkuma sadu reisijaid, sest hoone ventilatsiooni- ja konditsioneerisüsteemi kaudu levisid mürgised aurud, vahendas Saksa meedia.

Hooned tehti inimestest tühjaks ja reisijad pidid väljas külma käes ootama. Uudisagentuuri DPA teatel kaebasid inimesed silmade ärrituse, köha ja hingamisraskuste üle. Meedikute poole pöördunud kannatanuid oli kokku 68, neist haiglasse viidi üheksa inimest, kirjutab Daily Mail.

Mis ainega oli tegu, pole veel täpselt teada. Väidetavalt leiti check-in'i vahetus läheduses olevast prügikastist kanister ainega, mida kasutatakse massirahutuste mahasurumiseks.

Lennujaama pressiesindaja Karen Stein kinnitas, et lennujaama töö oli pärastlõunal mõnda aega häiritud, kuid nüüd on ohuolukord möödas. Lennujaam teeb politsei ja päästeametnikega koostööd, et välja selgitada, mis täpselt juhtus.