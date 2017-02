Päev soosib tegevusi, mis on seotud millegi tugevdamise, kindlustamise ja stabiliseerimisega. Suhtes osas on palju sellist, kus pead olema tasemel psühholoog. Kindlasti pead olema hea kuulaja.

Kui sind on painanud muremõtted, siis nüüd on lootust neist vabaneda! Hetkel on kerge näha vanu probleeme uue nurga alt ning seeläbi leida loomingulisi lahendusi. Sinus on ka mõnusat mängulisust.