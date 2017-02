Suudad kõvasti tööd rabada ning paljud protsessid edukalt lõpuni viia. Päev ongi sobiv just poolikute tööde lõpetamiseks ning vigade parandamiseks. Samuti tervise tugevdamiseks.

Sinu suhted teistega on meeldivad. Sinu ja su partnerite vahel leiavad aset huvitavad peegeldused, mis võivad mõjuda igas mõttes inspireerivalt. Keegi võib teha omapärase üllatuse.

Kaksikud

Alustad tuhande asjaga, kuid ei vii neist ühtegi korralikult lõpuni. Kuid sinu mõju inimestele on meeldiv, mistõttu on kerge leida uusi sõpru ja tuttavaid. Edu armuasjus.

Vähk

Päev loominguliseks tööks – oled korraga nii fantaasiaküllane kui ka loogiline ja täpne. Õhtul on romantilised arengud üsnagi tõenäolised – selleks aga pead olema rahva seas.

Lõvi

Aeg on selline, kus peaksid hoolikalt jälgima seda, mis mulje sa teistele jätad – eriti loomulikult neile, kellega esmakordselt kokku puutud. Sest hetkel on väga kerge sattuda mingisse valesse rolli, kus sa mõjud ebasiiralt.

Neitsi

Väldi liigsest kriitilisusest tingitud probleeme. Sul on raskusi näha asju üldisemas plaanis, linnulennult. Vajaksid enda kõrvale ühte asju üldistada oskavat Kalade märgi esindajat.

Kaalud

Asjade-esemete pinnalt võib täna mitmesuguseid kahtlusi esile kerkida. Kui soovid teha mingit suuremat ostu, siis mõtle kümme korda järele, kas sa ikka vajad seda asja?

Skorpion

Kuu liigub Skorpionis. Valitseva seisu tõttu võid olla nõudlik nii enda kui teiste suhtes. Sinu maksimalism ja kompromissitus muudab suhted teistega keeruliseks. Samas oled heas füüsilises vormis.

Ambur

Kui oled piisavalt tundlikus meeleolus, võid tajuda endas seda, mida peaksid muutma. Su alateadvus näitab sulle nüüd kätte suuna, mida järgides saaksid mõne oma probleemi lahendatud.

Kaljukits

Kas alati peab pidevalt tasemel olema ja ei või end lõdvaks lasta? Just täna seltskonnas olles võid end sellelt painavalt mõttelt tabada. Aga jää siiski endaks, võta lihtsalt veidi vabamalt ja naudi hetke!

Veevalaja

Kuna Päike liigub Veevalaja viimases kraadis, siis võimaluse korral ürita lõpetada kõik poolikud tööd ja tegemised või võta vähemalt mõtetes mingid olulised asjad enda jaoks kokku.

Kalad