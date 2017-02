Kaksikud

Kui keegi sul kopsu üle maksa ajab, hinga sügavalt sisse ja ürita maha rahuneda! Päev on aga lausa loodud selleks, et heas mõttes kirglikult aega veeta. Mitte riskida!

Vähk

Energia kulutamiseks võta ette üks korralik suurpuhastus oma koduses majapidamises. Hetk soosib sorteerimist, puhastamist, küürimist. Ka oleks täna kasulik viibida looduses.

Lõvi

Päev on seotud hingeliste energiatega ning suurenenud vaimse tunnetuse võimega. Võimalik, et sinu sisemuses avaneb mingi kanal ning sinu suhtumist positiivses suunas muudab.

Neitsi

Tervise osas oleks täna igati mõttekas midagi olukorra parandamiseks ette võtta. Aeg on soodne nii treeningute alustamiseks kui ka näiteks suitsetamise mahajätmiseks. Ettevaatust loomadega!

Kaalud

Päevaga võib kaasneda suur tundetulv. Seega on sul raske end kõrvalt kainelt analüüsida. Aeg võib esile kutsuda ka mõne armukadedusstseeni. Aga su loominguline tase on kõrge.

Skorpion

Rahavoogudega on tihti nagu vetevoogudega - kui ehitad jõele tammi, seiskub veevoog. Seega, ära ehita tammi oma rahavoogudele! Hoiad küll kokku, aga uut raha ei voola enam ka peale!

Ambur

Oled meeldivas suhtlemise meeleolus ning püüad oma meeleolule vastavat partnerit leida. Ning kui satud õigesse seltskonda, siis võid kohata kedagi, kellega areneb huvitav ja inspireeriv suhe.

Kaljukits

Tähtsamad on probleemid, mis seotud sinu harjumustega. Ka kõik see, mis on kogunenud su alateadvusse, mõjutab täna su tegemisi märksa rohkem. Positiivsel juhul oled äärmiselt loominguline.

Veevalaja

Ajahetk võib kaasa tuua mitmesuguseid takistusi ja viivitusi, mis su kannatuse tõsiselt proovile panevad. Kui oled varem midagi liiga kergelt saanud, siis nüüd tuleb selle eest maksta.

Kalad