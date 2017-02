Põhja-Korea tulistas Jaapani suunas ballistilise raketi. See on diktatuuririigi esimene raketikatsetus Donald Trumpi ametisse saamisest alates, vahendas BBC.

Rodong-tüüpi rakett tulistati välja riigi lääneosas Banghyoni raketibaasis. Rakett ei jõudnud Jaapani territoriaalvetesse, kuid Jaapani valitsus kavatseb Põhja-Koreale jõuliselt protesti avaldada. USAs visiidil viibiva Jaapani peaminister Shinzo Abe sõnul on Põhja-Korea käitumine talumatu.

USA president Donald Trump sõnas, et Jaapan on USA hea liitlane ning Ühendriigid toetavad jaapanlasi sajaprotsendiliselt. Abe kinnitas ühisel pressikonverentsil, et Trump kinnitas, et on nõus kahe riigi liitu veelgi tugevdama.

Põhja-Korea pole raketikatsetust veel kommenteerinud. Riigi juht Kim Jong-un teatas oma uusaastakõnes, et Põhja-Korea suudab varsti ka tuumalõhkepeadega rakette toota ja riik on valmis mandritevaheliste ballistilise raketi katsetamiseks.

Trumpi valitsuse kaitseminister James Mattis külastas möödunud nädalal Jaapanit ja Lõuna-Koread. Minister rõhutas, et kui Põhja-Korea peaks kasutama tuumarelva, antakse sellele kiire ja tõhus vastulöök.