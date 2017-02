Elina Born on üks viiest õnnelikust, kes laupäeva õhtul "Eesti laulu" finaalipileti välja teenis. Muide, Elina jaoks on see juba kolmas kord finaalis olla.

Esimest korda osales Elina "Eesti laulul" aastal 2013 looga "Enough". Siis jäi ta finaalis 8. kohale. 2015. aastal võitis ta koos Stig Rästaga, esitades lugu "Goodbye to Yesterday" ning käis Eurovisionil. Elina ütleb, et ta ei olnud üldse kindel, et tema tänavune esitus "In or Out" finaali pääseb, kuid muidugi ta seda lootis.

Kuidas ta võrdleb tänavusi tundeid varasemate aastatega? "Neid ei saa võrrelda. Kõik on ju erinev - inimesed, laul, lava, mina ise."

Kuula videost, mida Elina Õhtulehele veel rääkis!