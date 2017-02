Kreekas Thessaloniki linnas leiti sõjaaegne pomm. Üle 70 000 inimese evakueeritakse, vahendas BBC.

Väidetavalt on umbes 250 kilogrammi kaaluv lõhkekeha üks suurimaid, mida Kreekas on asulatest leitud.

Päästeametnikud pommi leiukohas (ALEXANDROS AVRAMIDIS)

Pommi avastasid teetöölised tankla laiendaise käigus ja see tehakse kahjutuks pühapäeval. Demineerijate kinnitusel on pomm ajahambast nii puretud, et pole võimalik öelda, millise riigi armee jaoks see on toodetud.

Kohalike kinnitusel heitsid Thessalonikis asunud Saksa sõjaväerajatistele 1944. aasta septembris pomme nii USA kui Briti lennukid.