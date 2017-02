Varsti selgub, kes on esimesed viis artisti, kes juba 4. märtsil Saku suurhallis Eurovisionile sõidu nimel võistlustulle astuvad. Kümme esimest "Eesti laulu" poolfinalisti on telemajas juba valmis.

Saatejuhid on imeline Marko Reikop ja klassikatäht Elina Netšajeva. „Vaata, mis kotid mul silme all on, ma ei ole päriselt selline! See on nagu õudusfilm, noh,“ palub Reikop omale näkku paistvat valgust timmida. „Issand kui hea, et ma sain süüa,“ tänab Elina õnne.