Šotlanna üritas leida oma perekonna aaret - pruutkleiti, mis on suguvõsa valduses olnud juba 1870. aastast saati. Kleit läks kaduma keemilises puhastuses ja õnnelik naine leidis selle siiski üles, vahendas BBC.

Tess Newall abiellus möödunud juunis. Naise isa andis kleidi septembris Edinburghis keemilisse puhastusse, kuid õnnetuseks oli firma rahalistes raskustes ja pani oktoobris oma uksed kinni. Väidetavalt läks osa puhastuses olnud asju müügiks ja Newall üritas sotsiaalvõrkude abil oma kleiti üles leida.

29-aastane värske abielunaine ütles BBC-le, et ta sai kleidi oma vanaema käest ning tal oli suur au seda pulmas kanda. "See on hindamatu väärtusega osa meie pere ajaloost," kinnitas Newall.

Postitust jagati usinalt ja naine sai teada, et üks vana pulmakleit on keemilise puhastuse firmast maha jäänud asjade hunnikus. See oli puhastamata, kuid selle juures oli tema isa nimele välja antud kviitung.

Nüüd plaanib pere lasta kleidi lõpuks puhtaks teha, kuid nad on lubanud hinnalisel riideesemel hoolikalt silma peal hoida.