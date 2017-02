Värske ema pahandab sotsiaalmeedias, et reede õhtul lasti sünnitusmaja kõrval ilutulestikurakette, mis ei lasknud ta vastsündinud lapsel magada.

"Vabandust, aga kes iganes rakette hetkel sünnitusmaja kõrval lased. Meil just emmedeks saanud naistel on närvid läbi ja nüüd on kõik beebid üles ehmatatud," kirjutab Kristiina Facebookis Pelgulinna grupis ja palub, et inimesed laseksid rakette haiglast eemal.

"Mul ilus oli vaadata, aga ajas mu üheksatunnise beebi suure nutuga üles, annab ehmatanud beebit magama tagasi panna. Ta just siia ilma tulnud ja nüüd juba ehmatavad," lisab ta postitusele.