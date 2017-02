Ööl vastu tänast tabas Filipiinide lõunaosa maavärin magnituudiga 6,7. Esialgsetel andmetel sai surma kuus ning vigastada enam kui 120 inimest.

(AFP / Scanpix)

Maavärinat oli tunda 11 linnas, milles said tugevalt kannatada nii hooned, teed, sillad kui ka lennuvälja lennurajad, kirjutab Daily Mail. Esialgu on teada, et üks korrusmaja varises täielikult kokku.

Võimude teatel on öisele maavärinale järgnenud veel sadakond nõrgemat järeltõuget.

Paljud inimesed põgenesid öösel kodust ning otsisid peavarju evakuatsioonikeskustes. Enamus neist naasid siiski laupäeval koju, ent peavad veel teadmata kaua olema elektrita. Päästetööd linnades jätkuvad.