"Mu koer pissis 58 miljoni eurose kokaiinilaadungi peale, mille meri Norfolki randa uhtus," räägib 70-aastane proua lõbusalt, kuidas tema Iiri setter narkokoera rolli täitis. Politsei on juba kaks ööpäeva rannajoont uurinud ning algatanud uurimise, et välja selgitada, kust on pärit narkootikumide hiigellaadung.

Neljapäeva pärastlõunal otsustas endine psühhoterapeut Valerie McGee koos oma koeraga randa jalutuskäigule minna. Naine märkas ühtäkki, kuidas tema setter eemal poilaadse asja vastu kahtlaselt suurt huvi üles näitab.

Lähemale minnes nägi Valerie hoopis kokkuseotud spordikottide ja kanistrite hunnikut.