USA president Donald Trump kirjutas reedel Twitteris, et apellatsioonikohtu otsus jätta taaskehtestamata sissesõidukeeld moslemiriikide kodanikele on häbiväärne. Sama päeva õhtul teatas ta pressikonverentsil, et uus nädal toob uued piirangud.

Trump on kolme ametis oldud nädalaga tekitanud rohkem skandaali kui mõni tema eelkäija kogu ametiaja jooksul. Mees on asunud jõuliselt täitma oma valimislubadusi, mis on toonud kaasa rea keelde ja käske.

Trumpi kehtestatud sissesõidukeelu ümber on kestnud vaidlused juba kaks nädalat. Vahetult pärast keelu kuulutamist teatas üks USA ringkonnakohtunik, et keeld tühistatakse, ent Trump kaebas otsuse edasi. Neljapäeval teatas USA üheksanda ringkonna apellatsioonikohus, et lükkas presidendi taaskehtestamise taotluse tagasi.