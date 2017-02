Eile jätkus Pärnu maakohtus istung vendade Filip-Artur ja Benjamin Hiienurme üle, keda süüdistatakse taksojuhi tapmises 95 hoobiga. Prokurör leiab, et Lembitu piinaval viisil tapnud vennad vääriksid eluaegsed vangistust.

KOHTUISTUNGIL: Vendi Hiienurmi Filip-Arturit ja Benjamini võib ees oodata eluaegne vanglakaristus (Teet Malsroos)

Prokurör Gardi Anderson esitas kohtule süüdistusakti täienduse, mille järgi lõid Filip-Artur (21)j a Benjamin Hiienurm (19) mullu jaanuaris taksojuht Lembitut 95 korda noa ja kruvikeerajaga.

Süüdistuskõnes tõdeb prokurör, et 9. jaanuari avakõnes esitatud küsimused, miks taksojuht nii piinaval viisil tapeti ja kas inimelu on väärtusetum kui auto, on saanud pärast tõendite kogumist vastused. "Mõlemale küsimusele on üks vastus: lihtsalt tekkis idee ja see viidi ellu, ja ongi kõik. Nii lihtne see ongi."

Anderson ütleb, et vennad tulid Inglismaalt Eestisse, et relvi osta. Filip-Artur saatis relvamüüjale meili ja uuris suurema koguse relvade ostmise kohta.