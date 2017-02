Seaduse kohaselt peab isik, kellelt riigipea on teenetemärgi ära võtnud, teenetemärgi tagastama.

Viimase 23 aastaga on välja antud ligi 7000 teenetemärki, millest hiljem on ära võetud kümme. Presidendi kantseleile on tagastatud vaid kolm. Teenetemärki pole tagastanud riigireetur Herman Simm ja näitejuht Jaan Aitaja, kes jäi kohtus süüdi sugulise kire rahuldamises lapseealistega.

Ordenit pole tagastanud ka Risto Teinonen, kellelt president võttis teenetemärgi, sest mees kandis ordenit koos haakristi kujutava käesidemega. Teenetemärgi on tagastanud eksprefekt Aivar Otsal, kellele kohus mõistis 2009. aastal eri kuritegude eest kolm aastat tingimisi.

Ordeni tagastas endine teabeameti töötaja Sergei Bõstrov, kes mõisteti süüdi omastamises ja riigisaladuse avalikustamises. Endine riigikogu liige Ester Tuiksoo tagastas auraha, sest ta mõisteti süüdi pistise võtmises maadevahetuse kriminaalasjas.