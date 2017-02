Valitsus arutas neljapäevasel kabinetiistungil vanemapuhkuse süsteemi muutmist, mis hõlbustab lapse kõrvalt töötamist ja annab isadele kuu aega lisapuhkust.

Peamise muudatusena on plaanis liita senised rasedus- ja sünnituspuhkus, lapsehoolduspuhkus ning isapuhkus koos kõigi seniste hüvitistega üheks vanemapuhkuseks ja -hüvitiseks, mida saaks tulevikus kasutada kas ühes osas või osadena kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Samas on igal muudatusel oma hind ja ilmselt kaotatakse lapsehooldustasu.

Eilses pressiteates toonitas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, et plaanitud muudatustega usaldatakse pere valikuid. Tõesti, kui seni tuli vanemapuhkus võtta välja korraga, siis kava järgi mitmes järgus ja vanemad saaksid seda teha ühel ajal.

Üks Õhtulehega vestelnud ettevõtja tundis muret, kas edaspidi võib töötaja näiteks teatada, et järgmine nädal olen vanemapuhkusel, siis tulen nädalaks tagasi, et seejärel taas nädalake puhata. Sotsiaalministeeriumist on kinnitatud, et pannakse paika kindlad reeglid, kui pikalt peab puhkusest ette teatama.