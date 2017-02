Euroopa Liidu idapoolsetes riikides jääb alampalk alla 500 euro, kuid põhja- ja lõunapoolsemates riikides on valdavalt enam kui 1000eurone miinimumpalk, selgus ELi statistikaameti Eurostat võrdlusest.

ELi liikmesriikidest 22 on kehtestanud alampalga, teistes riikides – näiteks Soomes, Rootsis ja Taanis – see puudub, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Kümnes riigis on alampalk väiksem kui 500 eurot. Need on Bulgaaria (235 eurot), Rumeenia (275), Läti ja Leedu (mõlemad 380), Tšehhi (407), Ungari (412), Horvaatia (433), Slovakkia (435), Poola (453) ja Eesti (470).

Suurim alampalk on Luksemburgis (1999 eurot), järgnevad Iirimaa (1563), Holland (1552), Belgia (1532), Saksamaa (1498), Prantsusmaa (1480) ja Suurbritannia (1397).