Advokaadid leiavad, et maakohtud rahuldavad liiga kergekäeliselt prokuratuuri vahistamistaotlusi: 2015. aastal 96% taotlustest ja ligi 1000 inimest võeti umbes pooleks aastaks vahi alla.

E-vangla: jutud Eestist kui e-riigist on ühes vallas kohe kindlasti liialdatud – 2015. aastal asendati prokuratuuri taotletud vahistamistest (1056) vaid 14 elektroonilise valvega. (Marianne Loorents)

Eelmise aasta detsembri alguses võetakse Tallinnas kodus vahi alla 55aastane Anatoli (nimi muudetud) ja tema abikaasa. Kelmuses kahtlustatava paari käed pannakse raudu nende kolme lapse silme all.

Noorim on kõigest kahe- ja vanim kümneaastane. Pärast seda pole lapsed vanemaid enam näinud. Nüüd kulgeb nende üleöö muretust murelikuks pööranud lapsepõlv pealinna turvakodus.

Üks kolmest lapsest on juba vajanud psühholoogi abi, sest ootamatu vanematest lahutamine on tema tervisele õe-venna omast sügavama jälje jätnud. Kelmuses kui teise astme kuriteos (võimalik vangalakaristus ei küüni üle viie aasta) süüdistatav ja varem kriminaalkorras karistamata Anatoli on taotlenud advokaadi kaudu kergemat tõkendit, mis jätaks talle võimaluse laste eest hoolt kanda.