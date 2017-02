Egery Sepling-Horuženkot kahtlustatakse peagu paarikümne vanainimese kodust raha ja esemete varguses – ta putkas küll Soome, kuid saadi sealt kätte.

Mida teeksid sina, kui ukse taga seisaks umbes 30aastane tumedapäine kleenuke naine, naeratus suul, kes räägib mesimagusat juttu ja uurib, kuidas sul läheb. 17 heausklikku vanainimest lubas võõra oma koju. Egery leidis nende andmed, sest on töötanud telefoniküsitlejana ja võrkturundusfirmades.

Kahtlustuse järgi pettis ta muu hulgas välja pangakaardid, misjärel tormas kohe sularahaautomaadi juurde. Ühelt vanurilt varastas ta tahvelarvuti, mille viis pandimajja. Kogukahju on üle 10 000 euro. Kui politseiuurimine jõudis nii kaugele, et Egery vahistada, selgus, et ta on Soomes.

Sealne politsei sai ta kätte ja anti Eestile vahistamiskäsu alusel välja. Praegu on Egery vahi all. Süüdi pole ta end tunnistanud, väites, et ta ei hoidnud uurimisest kõrvale, vaid lihtsalt ei saanud politsei kutset kätte. Ta soovis ka kautsjoni vastu vabaks saada, oli nõus maksma kuni 5000 eurot, ent kohus sellega ei nõustunud.