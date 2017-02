24. veebruari Vabariigi aastapäeva vastuvõtt ei ole enam mägede taga ja moelooja Arne Niit andis kasulikke näpunäiteid, mida pidulikul sündmusel silmas pidada.

Moekunstnik, kes on nõustanud paljusid väljapaistvaid inimesi, ütles TV3 "Seitsmestele uudistele", et president Kersti Kaljulaid tema poole nõuandeks pöördunud ei ole. "Ma arvan, et ta tuleb, nagu paljud eesti naised, eesti rahvariietes või eesti rahvariide motiividel tehtud riietes," rääkis Niit. Kui aga Kaljulaid ei peaks tulema rahvarõivastes, siis oleks tal moelooja arvates seljas "range, asjalik kleit". "Näha on, et tal on kogu aeg väga kiire ja ta kasutab praktilisi asju, et tal ei ole hommikul vaja palju mõelda, mida selga panna," muljetas Arne Niit, kes on presidendi rõivastusstiili kahtlemata jälginud. "Ma arvan, et sel üritusel läheb ta seda teed, et paneb selga rahvariided," ütles Niit.

Naisterahva kuldvarana soovitab Niit: "Naisel peab olema kapis kaks kleiti - üks must ja teine punane. Must siis, kui midagi selga ei ole panna, ja punane selleks, kui sa tahad silma paista." Niit lisas, et kleidid peaksid olema lihtsad.