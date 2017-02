Kolm naist, kellest kõik räägivad ja kolm väga erinevat garderoobi. Kelle omast tasub eeskuju võtta ja kuidas seda teha?

Kersti Kaljulaid, Theresa May ja Melania Trump on kolm naist, kes on Eesti meedias viimasel ajal enim tähelepanu saanud.

Olgu naine nii kõrgel kohal kui tahes, kuid tahes tahtmata hakkab inimesi kõigepealt huvitama just see, mida nad seljas kannavad ning tahavad asjaosalised seda või mitte, saavad neist paljudele stiiliikoonid, kelle igat sammu ja riietust jälgitakse.

Tõsi, stiili poolest on tegu kolme väga erineva naisega, keda aga ühendab see, et nende kõigi riietusest on teistelgi naistel midagi õppida. Seejuures tasub meelde jätta, et neidki aitavad kogenud stilistid ja seetõttu ei maksa karta, et võtad eeskuju hoopis kellegi moeämbrist.