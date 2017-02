Lääne-Aafrikas levib tohutu kiiruga Ladina-Ameerikast pärit taimekahjur, kes ähvardab röövida kõhutäite miljonitelt inimestelt.

Öölaste sugukonda kuuluva liblika Spodoptera frugiperda vastsed toituvad enam kui 80 taimeliigist, hävitades ka inimeste toidulauale kuuluvat maisi, riisi, suhkruroogu, sorgot ja teravilja.

Varem Lõuna- ja Põhja-Ameerikas kohatud liblikvastseid leiti Aafrikast esimest korda eelmisel aastal. Teadlased usuvad, et liblikate munad või röövikud on Aafrikasse jõudnud imporditud toiduainetega. Täiskasvanud liblikatena suudab see kahjuriliik lennata maha pikki distantse ja kiiresti leviala laiendada.