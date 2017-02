Kuidas ennetada, et leib päris kõvaks või üldse hallitama ei läheks, õpetab Markofka toidutoa peakokk Inga Paenurm.

Kõige lihtsam viis tahkunud leiba ära kasutada on see puruks teha. Selleks eemalda leivalt koorik, murra see väiksemateks tükkideks ja purusta köögikombainis peeneks puruks. Seejärel rösti leivapuru pannil koos võiga ära. Puru säilib umbes kuu aega.

Kui röstid leivapuru ahjus meega ära, saad hea magustoidupõhja, mida võid serveerida näiteks vahustatud hapukoore või kohupiimakreemiga.

Leivapurust saab teha ka muffineid. Selleks vahusta 150 g pehmet võid 170 g suhkruga, lisa ükshaaval vahustades kaks muna. Sega 3 dl leivapuru 1 dl jahu, 3 tl vanillsuhkru ja 1 tl küpsetuspulbriga. Siis sega taina hulka 1 dl piima ja soovitud täidis. Jaota tainas muffinivormidesse ja küpseta 200kraadises ahjus umbes 20 minutit.