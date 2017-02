Noormehe ema sõnul läks poiss hiljem õppetunnina tänaval kodututele teed ja võileibu jagama. Ronald Coyne on maineka Cambridge’i ülikooli juuratudeng. Populaarsel sotsiaalmeedia lehel Snapchat jagati 2. veebruaril videot, kus noormees üritas põlema panna 20-naelast kupüüri. Seda tegi ta kodutu mehe ees. Ryan Davies, väidetavalt mees, kelle üle julma nalja tehti, kirjeldab, et ei suutnud oma õnne uskuda, kui võõras noorhärra talle raha ulatas. Siis tõmbas poiss käe tagasi ja ütles: "Ma annan sulle parem peenikest, ma muudan selle tuleks." Ryan oli šokeeritud. "Küllap on see parem, kui saada peksa või jalaga või kui peale sülitatakse. Seda on ka varem juhtunud," rääkis ta Daily Mailile.

Nooruki ema, Sandra McLaughlin, rääkis veebiajakirjale The Independent, et ei mõista, kuidas ta poeg midagi nii mõtlematut ja julma võis teha. "Me oleme tavaline perekond. Me ei ole rikkurid. Tema ei ole rikkur," rääkis õnnetu ja segaduses ema. Tema poeg on varem kaks aastat Edinburghis kodutute varjupaigas vabatahtlik olnud. Pärast 2. veebruaril juhtunut läks poiss sõbraga välja, et kodututele teed, kohvi ja võileibu jagada.

Ronald Coyne visati välja ülikooli organisatsioonist CUCA (Cambridge University Conservative Association), mille liige ta oli. Ülikool ise teatas, et käimas on protsess, mille käigus noormehe käitumist hinnatakse, kuid ei saa täpsemalt kommenteerida, kuni sisejuurdlus käimas on. Ülikooli teadaandes seisab, et Cambdrige’i tudengitelt oodatakse alati inimeste austamist, viisakust ja heatahtlikkust teiste suhtes.