Peatne sõbra- ehk valentinipäev tekitab vastakaid tundeid. Mõni sooviks seda tähistada suurejoonelisemalt, kui elu võimalust pakub, ent teine oleks nõus peale maksma, et tähtpäev sootuks kalendrist kustutataks. Kui Heiko tunnistab, et ei julge 14. veebruaril kallimat kingi ja tähelepanuta jätta, sest kardab näha pettumuspisaraid, siis Laura teatab, et ei oota sel päeval oma mehelt midagi. "Pole mulle seda maltsa vaja!" ütleb ta lillede toomise kohta.

Pereisa: sõbrapäeval läheme lastega välja

Risto (32) tähistab sõbrapäeva pereringis. "Läheme laste ja abikaasaga näiteks kinno või sööma. Suuri kingitusi otseselt ei tee, ent lapsed ikka meisterdavad kaarte.

Naine vist kingib šokolaade, sokke ja muud sellist nänni, ent ei midagi hinnalist," sõnab ta. Risto arvab, et valentinipäev on päev nagu iga teinegi, ent tema meelest on tore, kui on välja kujunenud mingid traditsioonid.