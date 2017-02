Värske uurimus andis huvitava tulemuse: teadlased leidsid, et õnnetus abielus püsimine võib inimesele ülihästi mõjuda. Küsitlus puudutas lastega abielupaare. Ilmnes, et need, kes olid esiklapse sünni järel masenduses olnud, tundsid kümme aastat hiljem rahuldust ja rõõmu, vahendab The Telegraph.

Suurbritannia sihtasutuse Marriage Foundation andmeil jääb kümnest paarist seitse probleemidele vaatamata lapse sünni järel kokku. 68% neist teatas kümme aastat hiljem, et on taas õnnelikud.

Tagatipuks nimetas 27% end äärmiselt õnnelikuks ja andis kooselule seitsmest võimalikust seitse punkti.

"Enamikul abieludel on madalseise, kuid kui välja arvata õnneks ääretult harvad juhud, kui suhe on vägivaldne, suudab enamik paare raskustest jagu saada ja uuesti õnnelikud olla," seletab Marriage Foundationi esindaja Harry Benson.