Lõuna-Korea teadlased leidsid, et mida suurem on partnerite pikkusevahe, seda õnnelikum on naine.

Souli Konkuki ülikooli pikaajaline uurimus vaatles 7850 naist. Ilmnes, et suurem pikkusevahe suurendas nende õnnetunnet – vähemalt esialgu.

Aastate jooksul see seos paraku nõrgenes ja 18 abieluaasta järel kadus sootuks.

"Naised eelistavad pikki mehi, sest need tunduvad tugevamad. Mõistagi ollakse siis, kui soovitu on käes, õnnelikud. Aga nagu teistegi ihaldatud objektide puhul, kipub siingi omamisrõõm kaduma.