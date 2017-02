Res ad Triaros rediit tähendab ladina keeli, et... jah, mis see tähendab... üldiselt, et nüüd on kõik ja vanad mehed peavad peale minema.

Kõigepealt väike selgitus – mõni mees ju tahab kogu aeg üle kinnitada, et on Ülikooli lõpetanud.

Need olid vanad peerud.

Üle XL kindlasti.

Mispärast see nüüd meelde tuli – vist seepärast, et jälle jutt hakanud, kuis naisi tuleks sõjaväkke lubada või isegi kohustus kehtestada.

Mehed-vennad, kes te selle poolt olete.

Naisterahvas, teate, on üks õrn liik. Naisterahvas, eriti see armastavat tüüpi, on üks suur Mõistatus. Või nad teavad midagi, mida meile, mehepoegadele, kunagi ei öelda. Või kui see kunagi peaks juhtuma, siis on kõik maailma saladused seletatud.

Aga.

On vaja üht meest ja C naist, et saada C last. Või CCC. Või CD.

Ainult eesti naine saab eesti lapsi. Erandid kinnitavad reeglit.

Te olete, pehmelt öeldes, idioodid.

Jah, on juudi kogemus, on ameri kogemus, on Norra allveelaeva kapitanša.

Aga võiks vaadata jaburusi, mis see kaasa toob. Papist nokud on veel kõige leebem.

Iga tüdruk, kes laigulisse pannakse, on risk. Et ta ei saa kunagi oma I, II, III etc lapsi.

Külmetage vaagen ära. Poisterahvas ei pane tähelegi... Mõistatused küll.

Mõni aasta tagasi võeti ju kõik üle 40 mehed sõjaväe arvelt maha. Meid ei ole vaja. Või me oleme kahtlased. Tont teab, ei ole juba aastaid viitsinud kaitseministrite nimesid teada.

Kui on mehi puudus, on loll neid naistega asendada. Kui vanu peere jookseb vabalt tänaval ringi.

See pole mu väljamõeldis. Üks Ameerika vana peer küsis, kui Iraagis järgmise M ette viskas: miks te viskate ette noori poisse, kes pole veel elada jõudnud.

Las teevad pahandust, selleks ju noorus on.

On augud ridades, siis, jah, võib öelda mõndagi vastu. Kõigile, kes üle XL.

Me ei jookse nii kiiresti.

Ongi vist õigupoolest kõik. Vähemalt ma küll sain Scoutsrännaku tulemuseks DXXIV. Martti Kass ja Ingmas Muusikus jooksid ettenähtud IV tundi välja.

Aga.

Meil ei ole allergiaid. Kes on üle elanud nõuka lasteaia ja koolisöökla, võib männikoort närida ja haigeks ei jää. Tahate kõhutõve ohuta roodusid. Vat.

Meie üks meelelahutusi oli lasketiir. Pole püssi, mille hingeelu me ei jagaks.

Selle ma nüüd varastasin eelmainitud amerilt: et meist enamik on olnud naisemehed, oleme me harjunud täitma ka kõige arusaamatumat ja jaburamat käsku.

No ja näägutamisest eemale saada, mida veel paremat saab olla?

Peamine, meil pole midagi kaotada. Meie elu on elatud.