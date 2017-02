AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Sulev Loo esitas täna ettevõtte nõukogule avalduse enda tagasi kutsumiseks AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe ametikohalt. Nõukogu otsusel jääb Sulev Loo ametikohustusi täitma veel kolmeks kuuks, milline etteteatamise periood on ette nähtud on juhatuse esimehe lepinguga.

"Minu suunitlus on pigem kommertsalane, olen töötanud logistiliste ahelate ja kaubanduse alal. Transiidikeskkond, milles toimib Eesti Raudtee, on tugevalt mõjutatud majanduspoliitikast," kommenteeris Sulev Loo oma otsust. "Tänases poliitiliselt keerulises olukorras vajab Eesti Raudtee juhti, keda paelub transiidi ja infrastruktuuri halduse valdkond."

Eesti Raudtee nõukogu esimehe Priit Rohumaa sõnul tegi Sulev Loo tubli tööd transiidi- ja logistikasektori toetuse alalhoidmiseks nii Eesti kui rahvusvahelisel pinnal. "Otsus Sulev Loo avaldus rahuldada ei olnud lihtne. Nõukogu oleks soovinud tema jätkamist,“ tõdes Rohumaa. "Sulev Loo on raudteele loonud tugevatest spetsialistidest koosneva meeskonna, kellega on julge edasi minna.“

Eesti Raudtee uue juhi leidmiseks korraldatakse avalik konkurss. "Ootame konkursil osalema tugevaid kandidaate,“ sõnas Rohumaa.