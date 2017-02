Rootsi suuruselt kolmanda linna Malmö elanikud ei tunne end enam turvaliselt, sest seal valitseb vägivald, käib narkoäri ning pidevalt toimuvad tulevahetused, kirjutab Saksamaa suurima tiraažiga ajaleht Bild.

Kõige ohtlikum on liikuda Rosengardi linnaosas. 25 000 elanikuga Rosengardi linnaosas elavad peamiselt moslemid, neist 62% on töötud. Rosengard on omamoodi keelutsoon, mida linlased väldivad.

2015. aastal võttis Rootsi vastu 152 000 põgenikku. Mullu tuli veel 30 000.