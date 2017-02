Need lõhnad võivad reeta midagi pesematusest enamat...

See sümptom võib viidata, et sul on diabeet.

2. Jalad ja jalanõud haisevad

Tegu on seenhaigusega.

3. Väljaheitel on väga eripärane ja ebameeldiv lõhn

Sul võib olla laktoositalumatus.

4. Uriin on väga tugevalõhnaline

Sind võib olla tabanud kuseteede infektsioon.

5. Pidevalt halb hingeõhk