President Ilvesega seotud kulude kasv, mis mullu ulatus 90 000 euroni, nörritas kindlasti paljusid. 20 000 euro suurune hotelliarve nelja öö eest Davosis tähendab keskmisele pensionärile küll tema viia aasta sissetulekut, kuid just mastaapide erinevuse tõttu on raske sellist kulutamist taunimagi hakata. Eriti kui kantseleiametnikud õigustavad kulutusi Eesti huvide esindamisega maailmas.

Küll aga on rahvale oluliselt lähemal ja seetõttu arusaadavam Pärnu haigla juhi juhtum, kus haigla töömees käis juhi kodus tasuta tööd tegemas või kui oli vaja hädasti osta elektrilise konksuga sõiduautot. Kui inimene samal ajal loeb, et haiglasse pole võimalik rahapuudusel ravile pääseda, siis on loogiline, et tavamõistuse tasandil pannakse juhtide iseenda peale kulutamine ja ravivõimaluste puudumine omavahelisse seosesse.

Nii haigla töömehe kasutamine omas kodus kui ka massaaž ja veinipudelite tellimine presidendisviiti paneb küllap paljusid õhkama – küll mõni kohe oskab elada! Nõukaajal ja hiljemgi on kadestatud neid, kes suutsid enda arved kellelgi teisel kinni maksta lasta.

Nii Kadrioru kui ka Pärnu haigla puhul on otsesest rahalisest kulust mõõtmatult suurem moraalne kahju. Sest mõisa köie lohisemine kandub väiksematelt asjadelt ka suurematele, kui haigla ei pidanud pärast 30 000 euro suuruse varguse avastamist otstarbekaks politseile avaldustki esitada. Sellega antakse signaal, et kui oled väga osav otsi peitma, siis pääsed puhtalt isegi juhul, kui puudujääk avastatakse. Mitte vähem kummalise signaali on andnud ka haigla nõukogu, kes pole kiirustanud toimuvale hinnangut andma. Nagu Ilvesegi puhul soovitasid ametnikud selliste kulutustega lihtsalt leppida. Kas me aga peaksime seda tegema? Sest süües isu vaid kasvab, mida kinnitas ka Ilvese viimase ametiaasta kulude suur kasv.