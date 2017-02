Käisin eile Pärnus. Tallinnast Pärnusse viib pikk, sirge ja igav autotee, mis on suurelt jaolt täidetud pikkade, sirgete ja igavate autodega. Asjalikuma une jaoks jääb rada lühikeseks, kuid uimaseks loksuda jõuab küll. Ja eks ole seda vahet üksjagu sõidetud ka.

Õnneks meenus õigel ajal aastate, et mitte öelda aastakümnete tagant, et kunagi sai seda vahet ka rongiga käidud. Selgus, et kahel korral päevas on see tänagi võimalik. No seda lusti ja rõõmu, et kuhugi rongiga lubatakse, ei saanud käest lasta. Eriti praegu, kui ühe uue suure raudtee ehitamise teema on ärevalt õhus ja jääb sinna ilmselt veel pikaks ajaks. Kas kukub õhust alla mürtsuga puruks või maabub elegantselt vajalikku kohta, saame näha.

Üht- või teistviisi läheb ja päris kindlasti ei ole minust siin sihtide sirgeks sättijat ses asjas. Palju kirjasõna on toodetud juba sel tulisel teemal, ja õige ongi. Pikalt ja põhjalikult läbi räägitud lood võivad lõpuks osutuda läbimõelduteks. Ent võivad ka raugeda, iseenese raskuse all kokku vajuda. Kõige keerulisem vist ongi leida see tasakaalupunkt, kus asjalik arutelu kipub kamaraks kiskuma. Sel hetkel või õige veidi hiljem tuleb otsused vastu võtta. Mõtted peavad tamburist vedurisse jõudma.