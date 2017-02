Kõik ei ole kaasaegsete vidinatega kursis. Nende hulgas ka briti saatejuht, keda seksikad mänguasjad segadusse ajasid.

Linda Robson, üks briti telesaate Loose Women saatejuhtidest, ajas oma kolleegid pööraselt naerma. Robson oli äsja käinud filmi "Viiskümmend tumedamat varjundit" linastusel, kus ajakirjanikule oli kaasa antud väike kinkekott.

Paraku läks Robsoni reportaaž pisut nihu, sest tal ei õnnestunud filmi meespeaosalisele Jamie Dornanile käeraudu külge panna. Pärast pikka punasel vaibal käeraudadega vusserdamist äratas Robson turvatöötajate tähelepanu, kes keelasid tal üritusel edasi osalemast, kirjutab ajaleht The Sun. Kinkekoti sai Robson sellegipoolest.

Õnnelik Robson ei tahtnud kingitusi ainult endale hoida, vaid otsustas neid ka teistele saatejuhtidele ja publikule presenteerida. Üksteise järel võttis ta välja seksikaid aksessuaare, olemata ise päris kindel, milleks mõned neist vajalikud on. Ta võrdles nibukaunistusi kõrvarõngastega ja arvas, et põrisev vibraator peab olema kõrva juures nagu juhtmevaba mikrofon. „Mul on siin veel see asi, selline käed-vaba asi, mida kasutada… See hakkas nüüd tööle, mida ma pean tegema, siia panema?” küsis segaduses Robson vibraatorit kõrva äärde tõstes. Publikul ja kolleegidel oli nalja nabani.