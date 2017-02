Igal talvel tuleb kätte hetk, kui lume, jää ja pakase kiuste paned jalga tennised ja vilistad veebruarile. Kõrini talvest! Osa inimesi pole muidugi tenniseid jalast võtnudki. Sest eestlane ignoreerib jonnakalt tõsiasja, et on sündinud põhjamaale. Eesti inimene tahab elada igaveses suves.

Iga põhjamaalane peaks leidma viisi, kuidas teha talvega rahu. See oskus tuleb igal aastal uuesti enda seest üles otsida. Sest talve eest ei põgene ja parem on leppida paratamatusega, kui käia ja kiruda.

Suur eelis on elada kohas, kus temperetuur võib aastas kõikuda 60 kraadi vahel. Külm talvepäev võib olla ka ilus ja romantiline. Suhtumise asi. Nagu kõik siin elus. Inimestele on iga-aastast vaikelu tegelikult väga vaja. Talve rahus sead perspektiivid taas paika ning tead, et oodata on palju head. Näiteks seda, et suvi, kevad ja sügis tulevad vägevad. Tegutsemis- ja rõõmuindu ka talvel!