Presidendi kantselei küll teatas otsusest jätta Liberty suvemõis riigipea residentsiks välja ehitamata, kuid me pole endiselt kaitstud mõne järgmise riigipea tujude eest, kui tol peaks tulema tahtmine lasta riigi kulul oma elamistingimusi parandada. Olukorras, kus presidendil on peale oma eluaseme ja kantselei ka riigilt saadud ametikorter, tähendaks sellesse loetellu lisanduv residents bütsantsliku mentaliteedi juurde naasmist. Keila-Joa, Maardu, Liberty – alla mõisa taseme Eesti riigipeal ei sobi laskuda.

Kui riigipea valib talle sobiva presidendi kantselei juhi ise ning võimuliidudki saavad ministrite valimisega ise hakkama, siis riigikogu kantselei juhi valimisel saab riigil mõistus ootamatult otsa ning see raske töö tuleb anda personaliotsingufirma kätte, kes seda ju tasuta ei tee. Seis on seda huvitavam, et läbi aegade pole selliseid valimisi maha jätnud jutud, et mida kõrgem on täidetav ametikoht, seda kindlamalt on juba enne konkursi väljakuulutamist teada sellele kohale istutatav inimene.

Vene keel ruulib

Keskerakond paljastab koos IRLiga oma tõelise palge, kui annab eesti keele õppest loobumise õiguse vene koolile, mille direktor vähemalt avalikkuse ees põhimõtteliselt ühtki sõna eesti keelt rääkima ei alandu. Kaugel see kakskeelsuse kehtestaminegi riigi sellise suhtumise korral olla saab.

Rail Baltic vaid Poolani