Vanemad põlvkonnad on enamasti praeguste noorte kõrval palju tagasihoidlikumad ja vagurad, aga mitte need Ohio pensionärid, kes otsustasid hädas olevatele lastele appi tulla ning riided seljast heita.

Fotodel on eakad naised ja mehed, kes intiimpiirkond elegantselt varjavad - kes kõrvitsa taha, kes rippuva pesuga, vahendab Metro.

Kogenud ja eakad mehed-naised teavad, et nende piirkonnas on piisavalt lapsi, kellel pole talvel korralikku mantlit või paari saapaid - just nende heaks need eakad oma keha paljastavad.

Teiste osalejate seas on heategevuseks mõeldud kalendris ka 99-aastane Anna, kes esindab juunikuud. 90-aastane Norma on poseerimiseks näiteks roninud plekist vanni.

Vaata SIIT!